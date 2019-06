Buscan su equilibrio

El panista Cortés propuso que el Congreso congele la elección de cuatro consejeros electorales que faltan en el INE y deje sólo siete. Detrás de esa propuesta prevalece el interés de mantener las cuotas que los partidos interesados (PAN, PRI y PRD) han conformado en el órgano electoral durante los últimos años.

La respuesta de Pablo Gómez trató de acallar esas voces que en tono de angustia proclaman la involución al autoritarismo que contiene la reforma propuesta desde Morena.