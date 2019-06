▲ Migrantes centroamericanos llegaron a la sede de la CNDH en Tapachula para pedir que se agilicen sus trámites migratorios, ya que argumentan que las autoridades no les hacen caso. Foto Alfredo Domínguez

Hermann Bellinghausen

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 20 de junio de 2019, p. 12

Tapachula, Chis., Un centenar de migrantes de distintas nacionalidades se concentraron hoy ante las pequeñas oficinas locales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para demandar respuesta del gobierno mexicano a sus solicitudes de asilo, residencia o permiso de trabajo para permanecer, insistieron, en territorio nacional. No queremos llegar a Estados Unidos , insistían hondureños, salvadoreños, cubanos, haitianos y africanos , blandiendo copias de documentos de la Secretaría de Gobernación (Segob) que confirman sus trámites.

Mañana buscaremos hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula , anunció el defensor de derechos humanos Luis García Rey, quien los representa en sus trámites y demandas.

“Ya tienen todo para la visa, pero no les han resuelto. La Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (Comar) no cumple sus compromisos ni sus plazos. Muchos de ellos están asentados en Ciudad Hidalgo y tienen que venir diariamente a esperar una respuesta. No se cansan de insistir. Ya ‘huellearon’, ya cumplieron todos los requisitos, tienen derecho a la visa”, añade. Reclaman protección, en sus países sufren las mafias, la represión, la dictadura .

Al escuchar a las mujeres de Cuba u Honduras, a los muchachos de Haití, al atribulado padre de la niña Génesis María Barrientos, detenida en la estación Siglo XXI y enferma de salmonelosis, igual que sus dos hermanitos, sin atención y encerrados, queda claro que el camino del migrante es un laberinto. Podrá ser un calvario, un purgatorio, un infierno, una pesadilla, rara vez un golpe de suerte. Pero una vez que entra en relación con las autoridades de México y solicita asilo, o permiso de trabajo, la ruta del migrante deviene un auténtico remedo de El castillo de Franz Kafka. Toca a las puertas de la fortaleza, le prometen y prometen, sabe que no puede regresar, pero no logra reanudar su camino, atrapado en una flaca esperanza.

Multitud de azares y quizás desgracias lo, o la empujaron a las fronteras de México y aquí está, atrapado entre la discriminación, la burocracia, la política binacional con Estados Unidos en el más alto nivel y las negociaciones con los vecinos gobiernos centroamericanos. Es por él, por ella, por los miles de personas que aspiran a cruzar el territorio nacional rumbo al norte, o bien permanecer aquí como refugiados o fuerza de trabajo, que atravesamos una crisis de política internacional, de soberanía y seguridad nacionales.