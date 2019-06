Asimismo, el ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lamentó la decisión de Narro y anunció que no votará en el proceso interno del 11 de agosto, debido a que se realizará con ese padrón irregular del que habla la convocatoria .

Militantes priístas y la propia dirigencia lamentaron la decisión del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque también hubo quienes resaltaron que no cumplía algunos de los requisitos definidos en la convocatoria, entre otros contar con un cargo previo de dirigencia partidaria.

Por su parte, el ex gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, se presentaron ayer al examen convocado por el Instituto Jesús Reyes Heroles, para cumplir con los requisitos que marcan los estatutos para contender por la presidencia nacional del PRI .

Beatriz Pagés también hizo pública su renuncia al PRI y consideró inaceptable que se haya decidido entregar el partido al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otros dos aspirantes, Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, señalaron que se mantendrán en la contienda y la ex gobernadora de Yucatán abundó que coincide y suscribe con las razones expresadas por Narro para desistir. Pero creo que no debemos rendirnos. En la lucha por el PRI no puede ganar la cúpula , abundó.

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió demostrar que la unidad es la fortaleza del partido y manifestó su respaldo a Claudia Ruiz Massieu.

En dos comunicados, la dirigencia nacional lamentó la renuncia de Narro, pero también garantizó equidad, neutralidad e imparcialidad en el proceso y anunció que el registro de candidaturas.

Ruiz Massieu recibió por la tarde el respaldo de los dirigentes de sectores y organizaciones, en un encuentro en sus oficinas, mientras que los gobernadores del PRI llamaron a la unidad.