Al preguntarle si podría ser en diciembre de 2021, mencionó que “lo más importante es establecer en la práctica el principio de la revocación de mandato… Si hay ahorros, se puede con el mismo dinero de la elección federal”. Recordó que existe una propuesta para reducir a la mitad el presupuesto para los partidos, pero no darle todo ese dinero al INE, porque no se resuelve nada .

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ayer el Presidente planteó que si la oposición no acepta las fechas que ha propuesto para la consulta, se vean otras opciones, y se pronunció porque también se aplique para gobernadores y otros funcionarios.

En su conferencia de prensa, que duró dos horas, aclaró que no impulsa la reforma político-electoral –presentada por Morena–, que busca desaparecer los organismos públicos locales electorales, reducir el presupuesto a partidos y al Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante el rechazo de la oposición a su propuesta de realizar el 21 de marzo de 2021 o el día de las elecciones intermedias la consulta sobre revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que proponga una fecha, porque lo importante es que se haga . No rechazó la posibilidad de que se lleve a acabo en diciembre de ese año, siempre y cuando no implique un gasto adicional.

Indicó que a pesar de no haber planteado ninguna reforma electoral, esto no significa que no deba de hacerse , pues el Poder Legislativo es libre de llevar a cabo las que considere necesarias.

En la víspera de su reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Tapachula, Chiapas, reiteró su llamado a que no se desate la xenofobia, al recordar que se están creando condiciones para apoyar a los migrantes y brindar sobre todo protección a los menores.

En cuanto al presupuesto que otorgaría a la sociedad de padres de familia para las escuelas, insistió en que es para que el dinero deje de pasar por todas las instancias gubernamentales, porque no llega . Antes de reunirse en privado con los secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Educación, Esteban Moctezuma, para hablar del tema, señaló que los informes de esos grupos se darán a través de periódicos murales.

Respecto de los gobernadores, señaló que cada uno presentará el proyecto que considere más importante para su estado. El de Aguascalientes, Martín Orozco, ya le planteó que se aporte para el tratamiento de agua. Y en eso, agregó, también coinciden los de Durango y Coahuila.