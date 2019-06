Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 20 de junio de 2019, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el pasado hubo abusos y excesos en varias plantas de fertilizantes, no sólo en Pajaritos (cuyas irregularidades generaron una investigación, entre otros, contra el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya y el empresario Alonso Ancira, detenido en España).

Ahora el gobierno, dijo en conferencia de prensa, debe rehabilitar las instalaciones, pagar la nómina de unos 3 mil 500 trabajadores, y cumplir compromisos de los contratos leoninos heredados, indemnizaciones, que lesionan al erario.

En tanto, el mandatario refrendó el anuncio de la Secretaría de Energía acerca de la suspensión de nuevos contratos a la iniciativa privada para la extracción de petróleo, porque la mayoría de los vigentes (107 entregados hace cuatro años, en el contexto de la reforma energética) no se dedican a la producción del hidrocarburo sino a especular en el mercado financiero.

Esta decisión causó molestia en el Consejo Coordinador Empresarial, cuyo presidente, Carlos Salazar, conversó el martes con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, quien también se mostró sorprendido por la suspensión, según comentó el representante del sector privado.

López Obrador manifestó su disposición de conversar con Salazar, a quien calificó de persona honorable, con el fin de saldar alguna falla en la comunicación, porque no quiero pleitos, no me voy a dejar cucar, aunque haya muchos interesados en que nos confrontemos .