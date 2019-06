T

odos apanicados y acelerados: unos exigen que la Fiscalía General de la República los convoque a declarar; otros, de plano huyeron y los que se quedaron están en desesperada búsqueda de un abogado que los represente e intente zafarlos del problemón; algunos más no saben más que lavarse las manos y embarrar a los demás, y el resto al borde de un ataque de nervios. Pero lo más llamativo es que el mero principal, el chile de todos los moles del gobierno peñanietista, se mantiene ausente y en silencio: Luis Videgaray, quien todo decidía y en todo se metía.

Ese es el enloquecido ambiente de los integrantes del consejo de administración de Petróleos Mexicanos en los tiempos en que la ex paraestatal compró Agro Nitrogenados (Alonso Ancira Elizondo, 2013) y Grupo Fertinal (Fabio Covarrubias, 2015). Ahora todos patalean porque sienten el agua hasta el cuello, y no es para menos. Pero de Videgaray ni sus luces. Vamos, ni su tradicional petulancia. Y si por aquellos no lejanos ayeres alguien llevaba la batuta en Pemex –como en tantas otras partes– era el dos veces ministro del año (como secretario de Hacienda).

Pedro Joaquín Coldwell, oficialmente ex presidente del consejo de administración de Pemex, intenta adelantarse a los acontecimientos y clama inocencia, toda vez que, dice, las decisiones que tomaron los ex consejeros fueron a partir de avalúos y dictámenes que presentó la administración de Pemex, realizados por firmas internacionales establecidas en el país, que acreditaban el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compraventa de dicha empresa .

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación desecha tales aseveraciones, pues documentó que la adquisición de Grupo Fertinal y subsidiarias no es un negocio rentable para Petróleos Mexicanos, por lo cual Pemex Fertilizantes no cumplió con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, establecida en su acuerdo de creación, ni con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia .

Esa misma institución advirtió que el consejo de administración de Pemex autorizó la compra de Grupo Fertinal “aun cuando en septiembre de 2015 un despacho externo realizó el due diligence financiero en el cual se determinó que las revaluaciones de maquinaria realizadas en siete años parecían altas (690 millones de dólares), e indicó que, sin la revaluación, el capital contable de Grupo Fertinal sería negativo”, es decir, autorizaron la compra a sabiendas que representaba un daño al erario.