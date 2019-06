El más contento con ese resultado fue Donald Trump, aunque el presidente mexicano también expresó su beneplácito. Al rubio multimillonario que busca cuatro años más en la Oficina Oval de Washington se le ha entregado un platillo político y electoral que no por esperado deja de ser oportunamente suculento: si doblegar a México le ha de redituar votos para seguir en la Casa Blanca, muy importante resulta la aportación que se le ha enviado desde la casona legislativa ubicada en Paseo de la Reforma casi esquina con Insurgentes Norte.

o novedoso fue que tres senadoras de Morena votaron en contra del nuevo tratado comercial de Norteamérica: la representante de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, activista de causas sociales como Sin maíz no hay país ; la guerrerense Nestora Salgado, quien fue comandante de policía comunitaria en su natal Olinalá, y la actriz Jesusa Rodríguez, nacida en la Ciudad de México y ahora avecindada en San Miguel Allende, quien ha tenido amplia atención mediática por sus declaraciones en este año sobre temas culturales, gastronómicos y de defensa de los animales y la naturaleza.

▲ RESPALDO A MIGRANTES . Durante la sesión de ayer en el Senado, en que se dio el aval al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, la senadora panista Martha Cecilia Márquez aprovechó para protestar por el acuerdo recién aprobado en materia migratoria. Foto José Antonio López

Y, ahora, en condiciones más desfavorables (el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ha dicho que ha sido una extorsión la que ha practicado Trump contra México con el tema aranceles-migración), el obradorismo aprueba el nuevo tratado que ya había sido perfilado por la administración de Enrique Peña Nieto. Y, claro, Trump lo celebra como un triunfo personal, en esta temporada de campaña, e incita a los legisladores del Partido Demócrata a hacer lo propio. Puras ganancias políticas y electorales del extorsionador gringo.

A reserva de que pudieran hacerse los respectivos desmentidos o las invocaciones de imprecisiones en el manejo periodístico (todo, al depurado estilo del ingeniero Javier Jiménez Espriú, quien se acuerda en la noche de que no está de acuerdo con los desacuerdos que dice por la mañana) , la agencia Notimex informó ayer que la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, reconoció que ya no se trata de echar la culpa de lo que ocurre a las administraciones anteriores, sino de trabajar tiempo completo .

Cierto es que lo dijo en un momento de emotividad restitutiva, en un acto asistencial de esos que hacen que las manos del respetable público aplaudan antes de recibir beneficios o dinero en efectivo. Estaba Claudia en un acto de entrega de créditos al autoempleo, luego de largos días oscuros a causa de los fuertes problemas de inseguridad en la capital del país. Pero, aún así, no deja de trepar a las alturas mañaneras lo dicho por la intrépida Sheinbaum: ya no quejarse más por lo heredado, no justificar la oscuridad actual por las tinieblas pasadas.

Salvo que le extendieran oficialmente un certificado de defunción política, casi nada ha de estremecer a la opinión pública respecto de la vida interna del Partido Revolucionario Institucional. Ayer renunciaron a sus militancias el ex rector José Narro y la periodista Beatriz Pagés. ¿Y…?

