ué le pasa al gobierno de la 4T, que generosamente le otorga una concesión de radio y televisión a una organización religiosa, violentando la ley de una manera flagrante?, ¿Ya se le olvidó al presidente Andrés Manuel López Obrador la lucha de años de Virgilio Caballero y de muchos compañeros del Movimiento de Regeneración que reclamábamos un canal de televisión y una estación de radio para el gobierno de la Ciudad de México, lo cual fue negado sistemáticamente por los gobiernos neoliberales?

Por lo visto, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es más importante un grupo de fanáticos religiosos denominado La misión de Dios , que la necesidad de comunicación social de la capital del país.

Manuel Deffis Ramos

Víctimas de extorsiones y clausuras en La Zorra

Maestra Ileana Villalobos Estrada, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda: los habitantes de la colonia La Zorra, en la alcaldía de Coyoacán, hemos sido víctimas de extorsiones, multas y clausuras. Lo anterior ocurre debido a que el decreto de expropiación de 1984 quedó en suspenso en tanto se resolvían los amparos presentados en su contra, de manera que las propiedades y negocios quedaron fuera de la regularización de todos los pedregales.

Las propiedades y negocios han obtenido su legalización mediante extorsiones, es el momento de terminar con esto y reconocer que el fundamento jurídico para la expedición de usos de suelo quedó establecido en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano aprobado en 2010 por la Asamblea de Representantes, con lo cual nada justifica que esa Secretaría siga negando su expedición a nuestra comunidad.

Queremos que nos reciba para avanzar en la legalización de construcciones y establecimientos.

Marcos Fuentes Franco, presidente de la Asociación de Vecinos y Posesionarios de las colonias Pedregal de la Zorra y La Media Luna A.C.

Piden auxilio padres de familia en Coyoacán

Los padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Xotepingo (Cendi), en Coyoacán vivimos en la incertidumbre, ya que las autoridades de la alcaldía pretenden quitarnos al personal decente, incluyendo a la directora y personal de apoyo de dicho centro infantil.

Por ello, pedimos la comprensión y apoyo a las autoridades tanto del gobierno de la Ciudad de México, como de la alcaldía de Coyoacán para que no se afecte de ninguna manera a los menores del citados Cendi.

No obstante que el personal educativo es basificado y no es de confianza, situación verdaderamente injusta y que no compartimos por la integridad de nuestros pequeños.

Es importante señalar que el personal referido es excelente y siempre hemos trabajado coordinadamente con los padres de familia, razón por la cual exigimos a las autoridades, pero en específico a Manuel Negrete Arias, alcalde de Coyoacán, que resuelva nuestra petición.

Padres de familia del Cendi Xotepingo, Noemí Ochoa

Contra amparos del Hospital de Cuajimalpa

El 11 de junio, Mario Alberto Rangel Mejía, director general jurídico y normativo de la Secretaria de Obras y Servicios capitalina, me exigió, junto con mi abogado, desistir de los juicios de amparo presentados por vecinos de El Contadero contra la construcción del Hospital General de Cuajimalpa.

El funcionario afirmó que el gobierno no demolerá la cimentación ya construida, ilegalmente, ni restituirá los predios al estado anterior al 15 de diciembre de 2016, antes del inicio de la obra. Aseguró que el juez primero de distrito y los magistrados del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad México sobreseerán las acciones intentadas.

Rechazo todo acto autoridad que inhiba la justicia. Exijo a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cesar cualquier hostigamiento de los referidos servidores públicos. Son necesarios, no un hospital público en Cuajimalpa, sino dos, y mejorar los Centros de Salud.

El déficit de atención médica en el poniente de la capital del país tiene ya 20 años, no fue consecuencia del siniestro del Hospital Materno-Infantil. No hay motivo para desistirnos, y sí para abatir el déficit de atención.

Bernar Flores Guerrero

Docentes del IPN no deben quedarse atrás

La revolución francesa tuvo como brazo tecnológico y científico, a la Ecole Pollytéchnique de Lagrange y Laplace. La Revolución Mexicana, al Instituto Politécnico Nacional. El Pueblo de México, en su inmensa mayoría, trazó el rumbo: la Cuarta Transformación de la República. Y por ende, necesita del lazo tecnológico y científico como las revoluciones precedentes.

Eppure si muove diría Galileo Galilei, el mundo del general Cárdenas, nuestro padre fundador, no es el mundo actual. Ahora, con electricidad y petróleo, están presentes en la vida diaria económica y social: la digitalización, la inteligencia artificial, la deep y machine learning, la automatización, robótica, nanotecnología y la computación cuántica, entre otras. Son algo más que mera fantasía. Sólo en el papel de la Ley Orgánica somos los rectores de la educación tecnológica de México. Ya nos superó el Tecnológico de Monterrey y el ITAM se nos emparejó.

Con la Educación 4.0, el IPN ha iniciado su transformación, en paralelismo y sincronía con la Cuarta transformación. Sin embargo el esfuerzo debe ser mayor: a las magníficas jornadas de lunes y martes, sobre la 4.0, asistimos 2 mil 895 académicos, del exterior y de la capital, menos de la tercera parte de los docentes. Y no se vale sustraerse. El semestre ya ha terminado. Nuestra obligación como politécnicos es el Aggiornamento total: ponerse al día, alcanzar a la galopante tecnología. La Cuarta Transformación y México así nos lo exigen.

Dr. Rubén Mares Gallardo

