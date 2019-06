Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 20 de junio de 2019, p. 27

Río de Janeiro. El ministro brasileño de Justicia Sergio Moro aseguró ayer que no existe ninguna ilegalidad en las conversaciones que sostuvo con el equipo de fiscales de la operación Lava Jato (Lavado Rápido) filtradas por el portal The Intercept, que arrojaron dudas sobre su imparcialidad en el proceso que condenó a prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva sin presentar las pruebas de su presunta corrupción.