H. Briseño y S. Ocampo

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 20 de junio de 2019, p. 29

El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Bruno Plácido Valerio, dio a conocer que cuatro policías comunitarios de esa organización fueron asesinados y uno resultó herido en un ataque cometido la madrugada del miércoles en la comunidad El Ocotito, municipio de Chilpancingo. La versión oficial es que tres miembros de la Upoeg perecieron, uno fue lesionado y hay un desaparecido.

El dirigente comunitario responsabilizó al Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero del ataque, perpetrado ayer alrededor de las 6:30 horas en la calle 24 de Febrero de la colonia Vista Hermosa de El Ocotito.

En conferencia de prensa en Acapulco, Plácido Valerio afirmó: El gobierno prometió poner un filtro militar ahí (en El Ocotito), pero ayer en la noche (el martes) se fueron y llegaron los que atacaron .