“Chivas fue el primer equipo que me dio la oportunidad de poder demostrarme a mí mismo que podía llegar a Primera División, muchos no lo recordarán, pero cuando estuvo Óscar Ruggeri acá, me dio la oportunidad y estuve entrenando en Primera y jugando con la Segunda División.

Al ser interrogado sobre dichas declaraciones, Peralta prefirió no entrar en polémica y sólo comentó: Con Miguel voy a estar agradecido siempre. Estuve con él en Monterrey, en la selección y en el América. Siempre agradecido por todo lo que le he aprendido .

Oribe es un jugador importante en estos cinco años que duró su ciclo en el América, pero no es un referente del club. No es un jugador nacido en la cantera, obvio que es distinto. Si fuera Cuauhtémoc Blanco, ahí sí te brinca (la salida) , afirmó el Piojo ayer en el aeropuerto capitalino, antes de viajar a Playa del Carmen, donde el conjunto azulcrema realizará parte de su pretemporada.

“Hubo una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte la verdad, pero creo que a muchas personas les pasa esto, entonces no deberíamos de permitirlo, debemos ser más racionales.

“El equipo Chivas marcó mi niñez porque tengo historias importantes. Cuando era niño, vivía en un pueblito, se llama La Partida, y ahí había un vecino que tenía un rebaño de chivas, tenía su corral muy cerca de casa.

“Frente a esto, había un terreno baldío que nosotros, mis hermanos y mis amigos, adaptamos para poder jugar ahí lo que más nos gustaba cuando soñábamos que podíamos llegar a ser futbolistas profesionales. En ese momento para mí no era un sueño y a esa cancha que estaba cerca del rebaño le pusimos el ‘Jalisco’, lo nombramos así por la relación que tenía con las Chivas”, relató.

Sobre las diversas críticas que ha recibido por su traspaso al máximo rival del América, Oribe expresó: A la gente la respeto mucho. Le agradezco todo el cariño que me brindó cuando estuve en esa institución y, ahora que estoy de este lado, sé que puede haber abucheos, pero voy a estar enfocado en lo que me toca hacer y aportar para que el equipo salga victorioso en cada partido .

Peralta, quien estuvo acompañado por el técnico Tomás Boy y por José Luis Higuera, director general de Chivas, también tuvo palabras para la afición rojiblanca: Solamente decirles que verán a un Oribe entregado, dispuesto a dar todo lo que tiene para estar a la altura de este gran club .

Giovani dos Santos, opción para reforzar a los de Coapa

Por otro lado, el Piojo admitió que la salida de Peralta lo tomó por sorpresa y aclaró que el mismo jugador fue quien la pidió. Me sorprendió, me enteré por la prensa de lo que estaba pasando. Le hablé a Santiago (Baños) y me comentó que estaba negociando con Chivas. Era una extensión de contrato bastante jugosa para él. Son decisiones que toma el jugador, platicando con la directiva, fue una decisión ciento por ciento de Oribe y no podemos cortar la posibilidad de extender su carrera , señaló.

Asimismo, dejó entrever que Giovani dos Santos podría ser una opción para reforzar al conjunto azulcrema de cara a la siguiente temporada.