Quinn apuntó que Simon había sido un defensor de la sociedad de poetas y recordó haberlo visto en las oficinas de Knopf, quien publicó un libro con sus letras. Simon fue entonces presentado por el ex poeta laureado de Estados Unidos Billy Collins, quien destacó que el músico es uno de los primeros compositores de rock que usó la palabra ‘‘poesía’’ en una canción (I Am a Rock) y nombró a poetas, como a Robert Frost y Emily Dickinson en el tema The Dangling Conversation.

Lectura de obras de dos poetas fallecidos este año

Paul Simon (Newark, Nueva Jersey, 13 de octubre de 1941), de 77 años, se mostró entre travieso y respondón. Escarmentó a Collins por recordar mal una discusión que tuvieron sobre literatura y reflexionó acerca del significado de los galardones cuando el planeta se está ‘‘desintegrando’’.

Dijo en broma que tendría que hacer espacio para su premio de la sociedad de poetas entre sus ‘‘repisas y repisas’’ de trofeos, junto al de ‘‘papá mejor vestido’’.

Aceptó el nuevo reconocimiento en tres partes: leyó obras de dos poetas que murieron este año, Les Murray y W.S. Merwin y charló brevemente en el escenario con Collins sobre literatura.

Paul Simon ya no hace giras y su voz sonó algo cansada al comienzo. Pero fue adquiriendo fuerza, y hasta bailó un poco, mientras entonaba favoritas como Me and Julio Down by the Schoolyard y The Boxer.

Pidió a la audiencia que lo acompañara en el coro de Lie-La-Lie, mientras un pequeño grupo acompañante agregaba toques de jazz y música cajún.