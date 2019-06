Ángeles Cruz Martínez

Miércoles 19 de junio de 2019, p. 32

Los cambios al reglamento interior de la Secretaría de Salud (Ssa) todavía no se aplican, como los referentes a la transformación del secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), pero su titular, Virginia González Torres, ya fue cesada de su cargo. Desde el lunes, los vigilantes recibieron la orden de impedirle el acceso y personal de recursos humanos de la Secretaría de Salud cerró sus oficinas y se llevaron varias computadoras.

El pasado jueves acudieron al Centro Integral de Salud Mental (Cisame, órgano dependiente del Consame) empleados de la dependencia federal a entregar a González Torres un oficio en el que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, le notifica el término de su relación laboral por la restructuración de la plaza que ocupa.