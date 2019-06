Transcurrieron muchos años sin perturbaciones importantes en ese estado de cosas, en las que el tránsito por México era individual o de pequeños grupos hacia EU, pero con alto riesgo de muerte o de caer en la esclavitud del crimen. Como organizaciones masivas, las caravanas de 2018 inauguraron otra metodología para el traslado de poblaciones, podemos decir a gran escala, aunque en años anteriores se habían experimentado caravanas menores. Esto rompió de momento una de las columnas estructurales del sistema migratorio impuesto por EU y la política mexicana: la alianza del crimen organizado y la delincuencia grupal con los cuerpos de seguridad, señaladamente el Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal, más las policías estatales y municipales. Al atraer la atención mediática y defensores de migrantes, las caravanas pudieron moverse en México sobrellevando con éxito el riesgo de toparse con secuestradores y policías extorsionadores o ambos operando en un solo acto. Al describir este fenómeno ni de lejos propongo alentar las caravanas, ni que se deje de combatir al infame negocio del tráfico de personas, sino destacar la imposibilidad del Estado para garantizar la seguridad de migrantes internados en territorio mexicano, recorriéndolo.

Dado que esta es una garantía que quizá no podamos cumplir, los acuerdos de los que apenas se conoce una parte, entre el gobierno de López Obrador y el de Trump, regresan la migración al nivel de la situación de ignominia anterior que parecía impensable dentro de un régimen que intenta transformar el país. En el plazo de los 45 días que corren no será difícil mostrarle a Trump resultados del aumento de capturados y la disminución de transmigrantes llegando a la frontera norte, para eso nos pintamos solos. El riesgo es que a partir de allí los migrantes vuelven a quedar a la deriva, en manos de un cuerpo de policía migratoria que no ha sido depurado en su mayoría y con la tentación de un campo de ganancias sin mayores riesgos. Además, el Estado ha cedido en un punto clave que podría dejarlo a merced de los caprichos de Washington o de oscuros intereses operando en Centroamérica. Por eso resulta insultante la pregunta del canciller de que si hay otra manera de negociar que se la hagan ver. Si se sumerge en la historia de nuestra diplomacia, hallará ejemplos por cientos. Sí, sí hay muchas maneras de tratar con los estadunidenses, así sean de la ralea que hoy gobierna esa nación, pero todas pasan por no mostrarse sumisos y manteniendo alerta al pueblo.

* Profesor e investigador de El Colegio de Sonora. Autor de Transmigración, integración y frontera latina.