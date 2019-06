Morena expuso que el sector privado (Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios) incluyó en la propuesta económica todas sus sugerencias, no como manifestó la Coparmex.

El PRI y Movimiento Ciudadano señalaron a la mesa directiva como responsable de la confusión y que no será modificado con las propuestas de las comisiones legislativas, pues el Ejecutivo tendrá facultad de hacerles caso o no.

Entre los diputados de oposición impera la duda de qué documento del Plan Nacional de Desarollo (PND) votarán el jueves en el periodo extraordinario. No saben si se tratará del proyecto programático o de los argumentos políticos que el Ejecutivo envió hace más de un mes.

“Si se toma solo el discurso político, efectivamente no es un documento de planeación con objetivo, ni con metas ni con programas que se puedan evaluar y valorar. Reconocemos que el Congreso sólo puede aprobar el PND, el cual no es modificable, por lo que es fundamental conocer cuál es el que se someterá a votación.

En la Comisión de Energía analizamos ambos, pero la discusión más enriquecedora con expertos, diputados y representantes de las empresas de energía fue sobre el documento programático, y de ahí se aprobó un anexo para que se dé seguimiento a las acciones de política pública para que se cumplan las metas energéticas. Esto incluye la producción petrolera de 6 millones de barriles diarios y que se tenga un incremento en la producción de energías renovables, con 35.8 por ciento de generación; vamos a darle seguimiento para que se cumpla , advirtió.