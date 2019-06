Víctor Ballinas y Andrea Becerril

El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, defendió al ex presidente Enrique Peña Nieto de las acusaciones que lo implican en un supuesto soborno por la compraventa de la empresa Fertinal, adquirida por Pemex en 2015.

Dijo que se queda con la versión del ex mandatario de que no hay ninguna investigación en su contra en Estados Unidos.

El ex secretario de Gobernación señaló que prueba de que no hay nada en contra de Peña Nieto es la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no ha recibido ninguna solicitud de información del Departamento de Justicia de Estados Unidos o que se les haya otorgado alguna información en esos convenios internacionales que tiene el país con los estadunidenses.