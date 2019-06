Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2019, p. 7

El ex presidente Enrique Peña Nieto negó ser investigado en Estados Unidos en torno a la compraventa de una planta de fertilizantes, en transacción realizada por Petróleos Mexicanos (Pemex). Aseguró que se trata de una imputación de mala fe y sin fundamento.

Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana (ayer) en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten , escribió su cuenta de Twitter.

El mensaje acumulaba anoche más de 6 mil comentarios y tenía 16 mil likes, así como 3 mil 360 retuits. Sólo para responder a este tema, el ex mandatario utilizó esta red, después de casi dos meses de no hacerlo.

En torno a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no ha recibido ninguna petición de información del vecino país, aunque destacó que la investigación que realiza su gobierno acerca de posibles irregularidades en la compraventa de la planta de Agronitrogenados en referencia está abierta, porque no puede haber impunidad.

–¿Si sale el nombre del ex presidente? –se le preguntó.

–Lo que salga, lo que salga –respondió el mandatrio.

El Presidente subrayó que lo suyo no es la venganza, y aclaró: No es que incumplimos con el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, es que ésta ya estaba en proceso .

Añadió que está en favor de seguir adelante en un especie de punto final , pero si los ciudadanos lo deciden, ordenaría una investigación de las privatizaciones, no para exhibir chivos expiatorios, sino para empezar desde arriba, con los ex presidentes, desde Salinas de Gortari, a quien califica de el padre de la desigualdad moderna .

Es muy difícil, dijo, que un presidente no se entere de un negocio de tal magnitud.