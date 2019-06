Luego, al hablar de aspectos presupuestales en ciencia y cultura, sostuvo que no se han afectado las tareas sino el gasto superfluo en los altos mandos.

Explicó que apenas su hijo menor, Jesús Ernesto, concluya el ciclo escolar (educación primaria) harán el cambio y prometió que la mudanza no significará aumentar la seguridad en Palacio Nacional.

Ante las críticas de la oposición de que la consulta tendría tintes electorales (porque el nombre del Presidente aparecería en las boletas de los comicios intermedios), propuso que el ejercicio se adelante, sin costo adicional. Reiteró que el pueblo no debe aguantar a un gobernante si incurre en fallas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la consulta de revocación de mandato se realice el domingo 21 de marzo de 2021 con la finalidad de que no se empalme con las elecciones federales.

Manifestó su respaldo a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buyllá. Aseguró que las críticas surgen porque ella no pertenecía al grupo que dominaba en el sector y se repartían los beneficios.

“Entonces hay esa campaña de que no nos importa la ciencia, que no se les da a los niños para ir a los concursos de matemáticas… pero depende de cómo se vean las cosas.”

Aseguró que las inconformidades son alentadas por la burocracia enquistada, dorada , molesta porque ha perdido sus privilegios.

Y repiten tanto que llegan a confundir, a aturdir; como decía Goebbels: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad .

Sostuvo que llamará a Álvarez-Buyllá para que explique ante la prensa los detalles de la situación en el Conacyt, y aseguró que pondrán al descubierto todas las fechorías del sector científico.

“Si hablamos de la burocracia que existía, enquistada en el Conacyt –con todo respeto, y no generalizo– que se daban la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas encargadas del fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben estar desencantados, y no sólo eso, disgustados”, dijo.