Hablando con el gobernador, decíamos que había que diversificar la economía. No se pueden poner todos los huevos en una canasta, no sólo apostar a la industria automotriz.

En este contexto, destacó la importancia del acuerdo migratorio que implicará dar más atención al tema, pero afortunadamente se logró un acuerdo y no entraron en vigor esos aranceles. Eso dio mucha tranquilidad. No hay ese riesgo, no vamos a tener esa amenaza. Se usó como excusa para querer imponer ese impuesto el asunto migratorio y ahora estamos atendiendo más el tema sin que se violen los derechos humanos .

El mandatario pidió dar buen trato a los migrantes, porque la justicia no tiene frontera , y apeló a las máximas bíblicas que ordenan tratar bien al forastero . Quien se busca la vida lo hace porque quiere salir trabajando honradamente .

Durante su intervención, el gobernador panista Martín Orozco expresó su respaldo al Presidente para enfrentar las decisiones complejas ante el arranque de la campaña electoral en Estados Unidos.

López Obrador describió los alcances y avances en sus programas sociales e informó acerca de las nuevas medidas que se instrumentarán en el Infonavit, entre las que destacó la restructuración de deudas, las quitas que se harán a quienes ya hayan pagado lo suficiente para que les entreguen sus escrituras y la cancelación de los desalojos por adeudos.