L

a Fiscalía General de la República (FGR) sube de nivel y ahora va por las piezas restantes en el presunto fraude a la nación cometido por ex directivos y ex consejeros de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las operaciones de compraventa de Agro Nitrogenados y Fertinal, en el que también aparecen involucrados empresarios como Alonso Ancira Elizondo –encarcelado en España–, Fabio Covarrubias Piffer y eventualmente Ricardo Salinas Pliego.

Emilio Lozoya es ya prófugo de la justicia mexicana, pero nuevos jugadores se suman a la partida, aunque desde un principio se conocía la posibilidad de involucrar, como ex integrantes del consejo de administración de la ahora empresa productiva del Estado, a varios secretarios de despacho en tiempos de Enrique Peña Nieto. Incluso, el ex director de Pemex amenazó con denunciar a la pandilla completa si él tocaba la cárcel, y como parte destacada de ella aparecía el mismísimo ex inquilino de Los Pinos. Pero no tuvo necesidad: huyó y que los demás se hagan bolas, con todo y que EPN lo arropó para evitar que la supuesta justicia lo tocara.

Ahora es el propio Peña Nieto quien asoma la cabeza en el estercolero, tras conocerse que el ex inquilino de Los Pinos es investigado en Estados Unidos por presuntamente recibir sobornos en la compraventa de Fertinal, operación que para Pemex no fue otra cosa que adquirir chatarra a precio inflado y asumir mucha deuda de los empresarios vendedores.

Vía Twitter, el novio de Tania escribió: rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten . Pues bien, algo similar dijo Lozoya y hoy es prófugo de la justicia

Pero no sólo Peña Nieto, pues en el consejo de administración de Pemex participaban varias joyas: cuando se concretó la venta de Agro Nitrogenados (2013), Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, fungía como presidente, y junto con él sus consejeros Luis Videgaray (Hacienda), Ildefonso Guajardo (Economía), Juan José Guerra Abud (Semarnat), María de Lourdes Melgar (subsecretaria de Hidrocarburosde la Sener), Leonardo Beltrán (subsecretario de la misma dependencia) y el chile de todos los moles tecnocráticos Miguel Messmacher (subsecretario de Ingresos de la SHCP).