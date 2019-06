El titular de Comunicaciones y Transportes en el gabinete andresino había pronunciado 12 palabras de valentía republicana: Dijo el presidente por la mañana eso, yo no estoy de acuerdo (declaración videograbada, con movimiento horizontal de cabeza para acentuar el no ). Es decir, don Javier no compartía la narrativa presidencial que adjudica a corruptos las promociones judiciales contra la construcción de un complemento aeroportuario en la base militar de Santa Lucía. Pero a las ocho de la noche con 22 minutos (es decir, muchas horas después, cuando la nota del desacuerdo había sido ampliamente difundida) se acordó de todo lo contrario el memorioso servidor público: Esta mañana en Palacio me preguntó un reportero mi opinión sobre declaraciones del Presidente con relación a que hay corrupción detrás de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Señalé: YO ESTOY DE ACUERDO CON EL PRESIDENTE (mayúsculas, por urgida cortesía del tuit original).

La noticia del desacuerdo de Jiménez Espriú había sido publicada en Notimex, así que luego de la reversa del secretario la propia agencia informativa del Estado mexicano tuiteó: “Aclara @JimenezEspriu, secretario de @SCT_mx, que no discrepa con el presidente @lopezobrador_ sobre caso #SantaLucía. La confusión se genera porque en la grabación parece decir lo contrario”. Notimex puntualizó, en una nota: Ello derivó de una declaración de Jiménez Espriú en la que no quedan del todo claras sus palabras y de acuerdo con la grabación, parece decir que no está de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo . ¿En la grabación parece decir lo contrario? ¿No quedan del todo claras sus palabras? ¿Parece decir? ¡Reversazo de don Javier!

