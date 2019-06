R

esultó contraproducente la defensa que hizo de sí mismo el ex presidente Peña Nieto en Twitter; no halló quién lo defendiera. Escribió: Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten . Se refería a una presunta investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos por el cohecho que habría recibido por la venta de la empresa Fertinal a Pemex. Fueron implacables los tuiteros con el ex presidente. La pregunta es, ¿quién está detrás de la acusación? Algunos la atribuyen a Emilio Lozoya o su abogado, Javier Coello. Éste había advertido en días pasados que podría resultar involucrado el ex jefe del Ejecutivo. Por otro lado, trascendió que la fiscalía investiga al ex presidente del consejo de administración de Pemex, Pedro Joaquín Coldwell. El ex dirigente nacional del PRI había pedido a la fiscalía que lo llamaran a declarar. La investigación se extiende a otros funcionarios. El presidente de AHMSA, Alonso Ancira, sigue preso en España. Terminaron los días de vino y rosas.

Autorizan detención de la hermana

Al igual que en el caso de Emilio Lozoya, la titular del juzgado octavo de distrito de amparo en materia penal, Luz María Ortega Tlapa, autorizó a la Fiscalía General que ejecute la orden de aprehensión librada en contra de su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La juez retiró la protección a Gilda Susana por las mismas razones que a Emilio, es decir, por no cumplir con los requisitos, como ponerse a disposición del juez de control y acudir a firmar ante el juzgado de amparo. Emilio enfrenta una cuestión de carácter moral: ¿se entregará para salvar a su hermana?.

Revocación de mandato