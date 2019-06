Gasolinera al fin le surte litros completos

omo reza el dicho popular: el miedo no anda en burro. Por primera vez en muchos años, la gasolinera del Grupo Jessy SA de CV, ubicada en la carretera Xalapa-Coatepec 4575, colonia Benito Juárez Norte, con código postal 91080, me surtió completos los litros solicitados, pues siempre eran de cinco a ocho litros menos.

Gracias a la nueva disposición del presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar al fondo del robo a los consumidores de gasolina, se han retirado concesiones o permisos a los que, valiéndose de famoso rastrillo, surtían litros de menos. Eso sí es castigo y un beneficio para los consumidores, y sin necesidad de meterlos a la cárcel.

Marilú Zaragoza

Medida para control de migrantes viola la ley

Leí con sorpresa y desencanto en la prensa nacional, la medida que tomará el gobierno federal de exigir una identificación a quienes viajen en autobuses, como herramienta de control de migrantes, en tránsito a los Estados Unidos.

Dicha exigencia es violatoria del artículo 7 de la Ley de Migración y de la Constitución misma, aún vigentes. Los refugiados que huyen de sus países por hambre y violencia tienen el derecho de solicitar asilo en Estados Unidos y transitar por nuestro país para alcanzar dicho destino, conforme al derecho internacional y al interno de México y Estados Unidos.

Ojalá se rectifique para bien del derecho y para protegerse los políticos de cometer injusticia.

José Mauro González-Luna Mendoza

Desdeñan su queja por ataque de perro

El 11 de junio fui mordida por un perro, propiedad de una señora que vive en el fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua, manzana 74, lote 6, en Tecámac, estado de México. Atendieron mis heridas en la enfermería del Centro Educativo Kipling, contiguo al citado domicilio, donde me enteré de que yo era la sexta persona a la que mordía el perro, cuya dueña ha tenido muchos conflictos con la escuela y padres de alumnos.

Acudí al Ministerio Público de Héroes Tecámac, de ahí me remitieron al módulo de seguridad pública municipal, pues pese a que el daño fue grave, mi intención no era la reparación de ése, sino de levantar un acta de hechos como precedente y advertir a la señora del peligro que significa que libere a su perro a la hora de entrada y salida de los estudiantes.

En el módulo se me dijo que levantar el acta costaría 100 pesos; me quisieron disuadir de hacer la denuncia penal, hasta que expliqué al licenciado Juan Manuel Santana que sólo quería que se citara a la dueña del perro y se comprometiera a no sacarlo en horas en que los niños están en la calle.