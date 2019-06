Una y otra vez insistió en que ningún presidente ha hecho tanto en la historia del país y que aún falta más gloria, incluyendo una cura para el cáncer y aterrizar en Marte. En casi todos sus datos y ejemplos de logros, los hechos no sustentan lo dicho, pero eso no es nada noticioso.

Trump lanza su campaña de relección en una coyuntura favorable, con una tasa de desempleo en su nivel más bajo en décadas y una economía que, según algunos medidores, está prosperando (sobre todo para los más ricos y Wall Street). Tiene una infraestructura electoral mucho más organizada, y más fondos para su esfuerzo.

Pero Trump permanece entre los presidentes más impopulares de la historia moderna, casi nunca ha logrado superar entre 40 y 43 por ciento de aprobación que tiene en las encuestas, siempre con una mayoría que lo desaprueba.

Ni en la misma ciudad en que lanzó su campaña esta noche es tan querido, el rotativo local Orlando Sentinel, publicó ayer un editorial anunciando su preferencia electoral: No Donald Trump .

Más aún, encuestas internas recientes de su propia campaña indican que el presidente está perdiendo frente a los principales candidatos demócratas a escala nacional y en varios estados claves que lo llevaron a su triunfo en 2016.

Al clásico estilo Trump, cuando se filtraron estos datos, el presidente negó que fueran válidos y despidió a varios de los mensajeros, sus propios encuestadores.

Sin embargo, sus bases siguen muy entusiasmadas, y las filas republicanas aún ofrecen un apoyo abrumador, según las encuestas entre ellos. El show de esta noche fue para nutrir a este sector que sigue percibiendo a su líder como un insurgente , y continúa aplaudiendo su discurso populista, nacionalista.

Aunque él y sus filas siguen disputando el asunto, Trump no ganó la mayoría del voto popular en 2016 (perdió por 3 millones de sufragios frente a Hillary Clinton), pero sí obtuvo el de 60 millones, sorprendiendo a los expertos, los encuestadores y tal vez a sí mismo.

Gran parte de sus bases están felices con sus logros, sobre todo el de colocar a dos jueces conservadores en la Suprema Corte, y decenas más en tribunales federales, así como sus acciones antimigrantes, y la anulación de regulaciones ambientales, entre otras cuestiones.

No les importa que el mandatario ha hecho más de 10 mil afirmaciones falsas o engañosas desde que llegó a la Casa Blanca, según el Washington Post (https://www.washingtonpost.com/ graphics/politics/trump-claims-database/?utm_term=.5ef3746b3393).

Ni tampoco que hay 29 investigaciones criminales federales, estatales y legislativas sobre múltiples aspectos de su vida política y empresarial.

Todo indica que esa mezcla de políticas antimigrantes, su denuncia de los medios como enemigos del pueblo , su ataque contra los derechos de las mujeres y la comunidad gay, sus mensajes racistas y su populismo nacionalista y la anulación de la diferencia entre verdades y ficciones que lo llevó al triunfo en 2016 estarán presentes en su campaña de relección. Y México será, una vez más, utilizado para sus fines electorales.

Su gran espectáculo de esta noche concluyó con la canción You Can’t Always Get What You Want, de los Rolling Stones (dejaremos a otros la tarea de interpretar eso).