“Recaudamos alrededor de 20 por ciento del PIB. Si hubiera una caída de la actividad económica altísima, de 5 por ciento –sólo ha ocurrido tres veces en los pasados 100 años–, el impacto en los ingresos públicos sería de uno por ciento del PIB (...) Tenemos los recursos para paliar la peor crisis que pudiéramos tener. Ahora lo que hay que generar son reglas que nos digan que sólo los podemos utilizar cuando llegue esa crisis, y hoy esas normas no están bien definidas”, admitió frente a inversionistas.

México tiene los recursos para enfrentar la peor crisis que pudiéramos tener , aseguró ayer Arturo Herrera, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP). Por lo pronto, el gobierno está siendo muy prudente con el gasto y no se contemplan medidas de austeridad adicionales, manifestó durante su participación en el foro Inversión, crecimiento y disciplina fiscal, convocado por Fitch.

En un recuento sobre cómo se fue amalgamando la estructura financiera del país, consideró que actualmente el contexto internacional no se ve particularmente optimista, y ante un contexto de esa naturaleza y una desaceleración de la economía mexicana , el esquema de riesgos es adecuado.

No obstante, subrayó que entre los pendientes se encuentra una política contracíclica, como las que incluyen seguros de desempleo, pero actualmente el país no cuenta con capacidad para instalarla y, por ende, debe hacerse de mecanismos de prefondeo.

Tenemos fondos muy importantes, pero están ligados a disminuciones en los ingresos públicos, y los recursos que tienen que estar operando son los que se utilizan cuando estás en recesión , detalló.

Posteriormente, en conversación con medios, respondió a las opiniones de Moody’s. La víspera, la calificadora dijo que la política social del nuevo gobierno, una economía ya desacelerada y menores ingresos presupuestarios llevarán a más recortes en el gasto de gobierno, lo que a su vez podría exacerbar el crecimiento, ya lento, empeorar la confianza y la inversión de las empresas, y afectar las perspectivas a corto plazo de la economía .