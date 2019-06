▲ La doble campeona olímpica afirma que no permitirá que el organismo la utilice a ella y a su cuerpo una vez más. Foto Ap

La atleta dijo a la Corte que no podía expresar la profundidad del daño e insulto que sintió cuando la IAAF le dijo que no soy una mujer .

Me ha utilizado como conejillo de Indias en el pasado para experimentar la forma en que la medicación que ellos me pidieron tomar afectaría a mis niveles de testosterona , indica Semenya en el comunicado en el que responde a la IAAF

La sudafricana hace referencia a los meses que siguieron a su primer título mundial de 2009: sometida a tests de feminidad y con la prohibición de competir durante once meses, en los que siguió este tratamiento a petición de la IAAF.

Pese a que este proceso hormonal me hizo sentirme enferma de forma constante, la IAAF quiere ahora imponer un grado todavía más elevado sin conocer eventuales efectos secundarios , denuncia Semenya; no autorizaré a la IAAF a que me utilice y utilice mi cuerpo una vez más .

Tras el comunicado de Semenya, la IAAF reaccionó con otro texto. Esto va a demostrar la necesidad de resolver las disputas entre el derecho de cada individuo a elegir su género, lo que la IAAF protege y respeta enteramente, y la necesidad para el deporte de crear y defender una categoría femenina protegida, accesible sobre criterios biológicos y no según su identidad de género , añade la federación.

Tras ver rechazado su recurso por parte del TAS el pasado 1º de mayo, Semenya apeló después al Tribunal Federal Suizo, que suspendió de forma provisional la aplicación del reglamento para ella. El Tribunal decidirá el mantenimiento o no de la suspensión del reglamento tras haber escuchado los argumentos de la IAAF antes de juzgar el caso.

Por lo menos otras dos atletas, Francine Niyonsaba, de Burundi, y Margaret Wambui, de Kenia, han dicho que también se vieron afectadas por las nuevas normas. Ellas también han arremetido contra las regulaciones y criticado a la IAAF.

Mientras la querella sigue su curso, Semenya tendrá otra oportunidad en su carrera favorita, los 800 metros, cuando compita en el Prefontaine Classic del 30 de junio en California.