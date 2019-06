Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 19 de junio de 2019, p. 4

El descontento contra la editorial Tierra Adentro, que forma parte de la Secretaría de Cultura federal, crece.

Cerca de 600 personas, entre escritores, integrantes de la comunidad cultural y lectores se han sumado a la carta enviada a la titular de la Secretaría de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, por nueve de los 12 jóvenes autores a los que esa editorial que forma parte del gobierno de México rechazó publicar sus libros, no obstante tener dictámenes favorables de la administración para la edición de las obras.

En la misiva, Josué Almanza, David Anuar, Eduardo Cerdán, Ángel Godínez, Juan Francisco Herrerías, Juanjo Rodríguez, Milena Solot, Michelle Vázquez Soriano y José Luis Zapata hacen un llamado al Programa Cultural Tierra Adentro y a la Secretaría de Cultura federal para ‘‘que se respete el trabajo de los creadores y dictaminadores involucrados; que no se menoscabe la integridad institucional de este importante programa cultural del Estado mexicano; que no se perpetúen las decisiones discrecionales de Tierra Adentro ni se desconozcan los dictámenes externos bajo el argumento de que, a juicio de la nueva administración, ‘una dirección editorial debe tener mayor involucramiento en la selección de libros’; y que, sobre todo, se reconsidere el rumbo que está tomando tanto la revista Tierra Adentro como el Fondo Editorial Tierra Adentro”.

Regalo envenenado, dice el director del sello editorial

El pasado lunes, el nuevo director de Tierra Adentro, Víctor Santana, confirmó a La Jornada que desde ahora él será el responsable de dictaminar los libros que publique Tierra Adentro,y que cuando asumió el cargo leyó los textos que la anterior administración le dejó ‘‘en cola” para ser publicados.

En entrevista con este diario, afirmó que los 12 escritores ‘‘sin duda tienen valor artístico, pero consideramos que requieren mucho trabajo. A esos autores les habían prometido que sus libros iban a publicarse entre 2019 y 2024. Es una promesa que no hice. No tiene sentido que yo secuestre un libro seis años; es decir, la literatura es más dinámica, quizá no estamos viendo el potencial de ese libro y no creo que Tierra Adentro deba secuestrar los libros; entonces les estaban dando a los autores un regalo envenenado”.

El Programa Cultural Tierra Adentro, de la Secretaría de Cultura (antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), desde hace más de cuatro décadas se ha enfocado en la publicación y promoción de creadores menores de 35 años.

En la carta enviada a Frausto los jóvenes escritores descartados narran que en 2018, luego de que sometieron a dictamen sus manuscritos, recibieron una carta firmada por Paola Velasco, entonces directora del programa, en la que comunicaba ‘‘que los libros habían sido admitidos para su publicación en el Fondo Editorial Tierra Adentro, luego de ‘una cuidadosa valoración realizada por especialistas en el género’ al que pertenecen los textos. Si se aceptaban las sugerencias hechas por los dictaminadores, los libros se dejarían establecidos ‘como compromiso de publicación en el Programa Editorial 2019-2024’.