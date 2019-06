E

n Ojinaga, Chihuahua, el presidente López Obrador aseguró: Acabamos de pasar una crisis porque nuestros vecinos amenazaban con cobrar impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Fue una crisis, así lo sostengo, pasajera, transitoria. No caímos en la trampa de la confrontación porque no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, mucho menos nos vamos a pelear con el pueblo de Estados Unidos. Afortunadamente hubo un arreglo, porque iban a entrar en vigor esos aranceles, esos impuestos, el lunes [10 de junio] .

El Presidente busca así tranquilizar a sus audiencias, pero no es posible tapar el sol con un dedo; la crisis con Estados Unidos no fue , está en estado de latencia amenazante, y la confrontación puede ser inevitable, aunque no la queramos. En 45 días de plazo, para satisfacer a Trump, no tendremos otro país ni una circunstancia migratoria muy diferente de la actual. Más aún, podemos tener una situación peor a la actual si los números de los migrantes continúan creciendo como en esta primera parte del año, de cara a una frontera hiperporosa si las hay, mientras los incidentes y tropiezos con los derechos humanos se multiplican por todo el país.

Nos veremos en la necesidad imperiosa, en ese caso, de enfrentar nuevamente los bufidos taimados de Trump, que en ese momento estará en plena precampaña con rumbo a las primarias presidenciales a celebrarse durante el primer semestre del año venidero, y en trayecto al martes 3 de noviembre de 2020, fecha de la elección presidencial de EU. Es un plazo de casi año y medio durante el cual Trump probablemente estará buscando votos a costa de México. Si así fuera, al menos parte de la mejor política exterior es interior y eso requiere mucha información y explicación del Presidente a todo tipo de aliados internos posible, no tranquilizantes. Será imprescindible, además, mucha política exterior sans phrases.

El problema es planetario y es preciso meternos de cabeza en ello. Andrés Manuel López Obrador sabe bien que el origen de las migraciones masivas de este siglo se originan en la atroz desigualdad existente a escala mundial y la exclusión social a que da lugar. Si un caso resulta intensamente vívido es el acelerado crecimiento reciente de las inmigración venezolana a México: el imperio gringo acogota implacable, ferozmente a Venezuela, se dispara por tanto la emigración a México (y a otros países) y Trump exige que la paremos: no hay manera más cínica de usurpar la verdad de los hechos.

Antiguos y neoliberales procesos planetarios de expoliación de los pueblos están en la raíz de la privación profunda y la indigencia aterradora de la periferia de los núcleos imperialistas del sistema. Esos centros hoy están bajo el acoso de los migrantes del mundo e irán al alza impulsados por la desesperación, por el hambre, por el escape de la violencia, de la anomia, del yermo social que padece el no ser de los condenados de la tierra.