César Arellano García y Notimex

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2019, p. 15

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, podrá ser detenido en cualquier momento, luego de que el lunes el juez octavo de distrito en materia penal en la Ciudad de México, dejó sin efectos la suspensión definitiva que le concedió contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero, cohecho y enriquecimiento ilícito.

El fallo se debió a que Lozoya Austin incumplió con las medidas impuestas por ese juzgado federal. De acuerdo con el expediente, el impartidor de justicia informó que Lozoya no compareció ante ese órgano judicial.

En tanto, continúa prófugo de la justicia, ya que desde el 29 de mayo es buscado en más de 190 países por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que emitió una ficha roja para la captura del ex funcionario, a petición de la Fiscalía General de la República.

Por separado, el juzgado décimo cuarto de distrito, también de amparo, le otorgó una suspensión provisional a su padre, Emilio Lozoya Thalmann, que será valida siempre y cuando no haya una orden de captura por delito grave.