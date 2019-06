Martínez Cázares subrayó que desde la Cámara Alta se puede estar atento a cero corrupción en el IMSS. Lo primero es que (los patrones, empresarios) paguen en el instituto las mismas cuotas que pagan en el SAT, que lo que se pague en el SAT no se subestime en el IMSS, eso es lo primero que hay que hacer, que no se le escatimen recursos al sistema de salud pública .

Prometió que desde el Senado se mantendrá atento a que se acabe con la peor corrupción en el Seguro Social y consideró que un movimiento como el de López Obrador no puede regatearle recursos a la salud pública, ya que contribuye a fortalecer criminalmente los servicios de salud privados. Yo no quiero eso para este país .

Insistió: Yo estaré atento a cero corrupción del IMSS. Y les voy a decir cuál es y a tratar de acabar con ella. La de los patrones que no estiman, no declaran y no pagan correctamente las cuotas del IMSS. La gran corrupción en el Seguro Social es esta. Y yo estaré atento, a que el instituto y el sistema de salud pública ten-gan recursos .

Subrayó: Que no haya ninguna duda, vengo a la bancada de Morena, voy a apoyar al presidente López Obrador. No vengo a hacerle el trabajo a la desvergonzada oposición al Ejecutivo que no ha sabido hacerle oposición a López Obrador. No vengo yo a hacerle el trabajo a la oposición. Nada más eso faltaba .