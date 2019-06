Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió en el Senado la política de migración puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que hay total unidad del gabinete del Ejecutivo para aplicarla.

El tema migratorio, sostuvo, se atiende por convicción propia, por necesidad, por nuestros intereses y por nuestra seguridad nacional , con el respeto a los derechos humanos de quienes cruzan territorio nacional, como la piedra angular .

Sin embargo, ello no está reñido ni se contrapone con la imperiosa necesidad de ordenar y dar seguridad a los migrantes que ingresan a nuestro territorio, empezando por su registro , señaló en clara respuesta a quienes insisten en que México cumple instrucciones de EU.

No podemos proteger a quien no conocemos, a quien no sabemos que está en nuestro territorio agregó, al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, en la que se discute la agenda del segundo periodo extraordinario.