–Que él ha estado trabajando para no precipitar una decisión en esta situación tan confrontada con Estados Unidos. Le agregamos que es conveniente la repatriación de muchos de ellos. Le expresamos nuestra inquietud de cómo podemos ayudarle en nuestras casas del migrante y en la sensibilización en la sociedad para que no se criminalice ni se hable mal ni se tome a mal la presencia de los migrantes.

El prelado señaló que para la Iglesia católica es un deber humanitario recibir y acoger a los migrantes . Mencionó que para operar los albergues, la Iglesia no solicita recursos al gobierno, pues con las aportaciones de los fieles se les permite financiar los gastos que derivan de su mantenimiento.

–¿Cuántos migrantes alojan en sus centros?

–Estamos siempre rebasados. Vengo de Nuevo León, hay sobrecupo en los cuatro centros que tenemos como Iglesia católica. Debemos trabajar sobre toda la opinión pública; que la gente no sienta mal la presencia de los migrantes, que no los consideren delincuentes y que no haya ninguna aversión a su presencia. México no puede ser xenofóbico.

Descartó que soliciten acceso a radio y televisión, toda vez que, consideró, con las redes sociales satisfacen su comunicación con sus fieles.