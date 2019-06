Si cualquiera de nosotros falla, el resultado es la impunidad; en cambio, si en cada etapa los operadores actuamos conforme a derecho y respetamos las exigencias de la norma fundamental, tendremos la certeza de que al final del camino serán sancionados los verdaderos culpables y se hará justicia plena en el país , indicó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y secretarios de Estado, Zaldívar señaló que a todos los une una visión común de que para alcanzar ese camino se debe respetar la Constitución y los derechos humanos.

Frente a funcionarios y personal castrense, el ministro mencionó que el deber del Estado es salvaguardar la vida, las libertades y el patrimonio, y para ello es necesario garantizar la efectividad en tareas de seguridad y combate a la delincuencia.

Acotó que que en un estado constitucional y democrático de derecho, el fin no justifica los medios, por lo que los delitos no pueden combatirse y prevenirse si no es en la forma en que lo prevén la Constitución y las leyes.