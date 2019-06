Enrique Méndez

El sector empresarial definió que el Plan Nacional de Desarrollo es un listado de buenos deseos , y planteó a la Cámara de Diputados ampliar el plazo para la discusión, aprobación y rectificación de un proyecto que es deficiente , e incluso reclamó que la inseguridad puede afectar la decisión de invertir.

Ayer la Junta de Coordinación Política de la cámara convocó al Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación de Cámaras Industriales, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana a presentar sus posturas sobre el plan.

Durante la reunión, los representantes de las cúpulas cuestionaron la política de austeridad y llamaron a que ésta no incida en ineficacia gubernamental, e incluso plantearon reconsiderar los proyectos de infraestructura.

En respuesta, el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, sostuvo que la austeridad no es una moda... Las grandes obras de infraestructura son proyectos de desarrollo regional, como el Tren Maya, el Tren Transístmico o la refinería de Dos Bocas .