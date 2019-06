Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2019, p. 3

Ante las críticas de la Barra Mexicana de Abogados por presiones indebidas al Poder Judicial y a quienes interponen recursos legales contra el aeropuerto de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su derecho a posicionarse: “Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Dije que se estaban esmerando los corruptos y entre más me impidan hablar, voy a ser más claro.

Los corruptos que tenían el negocio de la construcción en el lago de Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar la transa , indicó.

Horas después, a su llegada a Palacio Nacional para asistir a una reunión del gabinete, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, se le preguntó sobre la aseveración presidencial.

–¿Usted cree que están promovidos (los amparos) por los corruptos que no quieren que se haga este proyecto, como dijo el Presidente en la conferencia de prensa?

–¿Dijo el Presidente eso en la mañana? Yo no estoy de acuerdo –cortó moviendo la cabeza para enfatizar su dicho.

Se trata de procedimientos legales para que no se hagan las obras hasta que se cumpla tal requisito , puntualizó.