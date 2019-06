R

esultó obvio desde el principio: Emilio Lozoya incumplió al ciento por ciento su compromiso con el juzgado que lo amparó y a partir de ya se suma, oficial y legalmente, al ejército de nuevos priístas prófugos de la justicia, lo que no quiere decir que sea el último con orden de aprehensión. Al contrario, faltan varios ex funcionarios, entre ellos, de forma destacada, la mayoría de los ex integrantes del consejo de administración de Petróleos Mexicanos en tiempos de Enrique Peña Nieto.

Hay luz verde para su detención, pero alguien convenció (ley de omertá) a Lozoya de que resultaba más productivo fugarse que abrir la boca y llevarse a la misma celda a sus ex compañeros (de Pemex a Los Pinos), de tal suerte que hizo maletas y se fue a Alemania, donde goza de protección legal. Queda claro, por si hubiera dudas, que la chamba del abogánster Javier Coello Trejo consistió en conseguir tiempo para que su cliente huyera, no sólo de forma segura, sino cómoda, para lo cual debió untar las manos indicadas y en las cantidades adecuadas .

A menos de que cruzara el Atlántico a nado, Lozoya debió tomar un avión que lo llevara a Berlín u otra ciudad de la tierra natal de su esposa (o un periplo similar), donde la legislación germana impide la extradición de sus ciudadanos (y el ex director de Pemex lo es). Por ello, la investigación de la Fiscalía General de la República debe ubicar la ruta de escape y detectar quiénes fueron las manos amigas que permitieron huir al hoy prófugo de la justicia mexicana.