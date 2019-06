menos que se mude (¿o lo muden) a otro planeta, Emilio Lozoya sabe que finalmente será detenido. Hace los últimos movimientos en la partida de ajedrez que está jugando con Santiago Nieto. La insinuación de su abogado defensor Javier Coello en el sentido de que sabe mucho y en un momento dado podría embarrar a Peña Nieto, así como a los miembros del consejo de administración de Pemex, no tuvo el efecto de detener o desviar la persecución. Un tribunal determinó ayer retirar un recurso judicial que impedía su arresto por el cargo de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Coello dice que aunque ya no está amparado no lo van a encontrar . Es una afirmación inquietante, temeraria. En su oficina de la avenida Constituyentes, lóbrega, huele a misterio, Santiago Nieto prepara el jaque mate.

Ombudsman social

Asunto: actas de nacimiento II

Tuve la necesidad de obtener un acta de nacimiento y fui a uno de esos módulos en donde hay máquinas que las expenden; salió con errores. Anduve de un lado para otro buscando quién explicara y corrigiera el error, todo fue inútil; finalmente alguien me dijo que iniciara un juicio para su corrección. Opté por apersonarme directamente en el registro civil, solicité el acta sin mencionar el evento anterior, me entregaron el acta con todos los datos correctos. Ahora, evitando los mentados módulos, he ido dos veces más al registro civil y las actas han salido correctamente. No quiero pensar en la posibilidad de que esos errores sean malintencionados, los juicios cuestan.

Ignacio Ríos (vía Gmail)

R: Mmm. Me pusiste a pensar en algo: ¿cuánto costó el equipo? ¿Quién lo compró?

Twiteratti

Joel Ayala, líder de la FSTSE, de forma unilateral rechaza el aumento que AMLO da a trabajadores del Estado argumentando que fue decisión unilateral. @GobiernoMX debe continuar y quitar poder a líderes charros multimillonarios por complicidad con el @PRI. Los trabajadores merecen más

Abraham Montes deOca @abrahammoca

