Susana González G.

Periódico La Jornada

Martes 18 de junio de 2019, p. 19

La industria participa periódicamente en la elaboración de los programas de estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para evaluar sus necesidades y las perspectivas del mercado laboral para los egresados de la institución, aseguró el rector Enrique Graue, entrevistado tras firmar un convenio de colaboración con Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Tenemos que desarrollarnos más. No hay mucho tiempo, porque el tsunami nos alcanzó y tenemos que hacer rápidamente realidad los proyectos. Pasamos de la economía número 15 a la 11 en el mundo y en el Índice Global de Competitividad ocupamos el lugar 56 de 126 países, por debajo de naciones como Chile o Costa Rica, con economías mucho más pequeñas que la nuestra y con capacidades de investigación e innovación mucho menores. Así, el diálogo entre la industria y la academia se hace urgente y necesario”, señaló el rector.