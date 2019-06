S

eres tan legendarios comomíticos, los gigantes tienen una existencia tan real como alta. ¿La prueba? Acaban de manifestarse en la avenidaparisiense de Champs-Elysées poruna mayor tolerancia y el derecho alas diferencias. Sobre todo cuando las diferencias son de bastantes centí-metros, para no decir de más de me-dio metro.

De origen mitológico, la existenciade los gigantes remonta a la noche de los tiempos. En el panteón griego, lostitanes son anteriores a los dioses olímpicos. Engendrados por Urano y Gaïa, los 12 primeros titanes, seis hombres y seis mujeres, son devorados por Urano, quien cree evitar así verse vencido por su posteridad. Pero Gaïa logra salvara Cronos, el más joven de los titanes, el cual derroca a Urano y toma el poder, auxiliado por una parte de titanes vomitados por su progenitor. El reino de Cronos será una edad de oro, como relata Platón, pues el dios habita sobre la Tierra, al lado de los hombres a quienes protege y alimenta. Las diferencias no existen entre hombres y mujeres. Cronos, a su vez, temeroso de la profecía de Urano y Gaïa, devora a sus hijos engendrados con Rea. Zeus es salvado por su madre y vence a Cronos.

Durante el desfile de gigantes, pudieron leerse las pancartas con eslogans como: ‘‘Todos diferentes. Todos humanos. Todos iguales”. ‘‘Viva la diferencia. Mi cuerpo es mi amigo”. Basta mirar para ver la diferencia .

Venidos a París de diferentes partes del mundo, ocho hombres de más de dos metros, manifestaron sonrientes ante un público festivo en esta quinta marcha a iniciativa de Brahim, un joven franco marroquí de 2 metros 46 centímetros de estatura.

Segundo hombre más alto del planeta, Brahim dice con buen humor que para convertirse en el primero ‘‘como mi sopa”.

En medio de estos gigantes, un enano desfiló con ellos, pues también desea mayor tolerancia. Su pancarta rezaba: ‘‘La buena estatura es la que tiene los pies en la tierra”.

‘‘Mucha gente se ríe de nosotros cuando nos ve. Los niños son los más tolerantes”, expresa uno de estos titanes. La risa no es, sin embargo, la peor de las dificultades que deben enfrentar en la vida cotidiana. Desde el paso de una puerta, demasiado baja para ellos, sentarse en una silla a una mesa, dormir en una cama, encontrar zapatos y ropa a su medida, subir a un avión, encontrar asiento en un tren o un autobús… No se diga encontrar la pareja a su tamaño. Cada acto exige un constante esfuerzo. Uno de los gigantes explica que no puede pasar el examen para obtener su licencia de conducir, pues ¡no hay autos para su talla!