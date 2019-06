E

l jueves pasado se realizó en la antigua escuela de jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un acto para conmemorar el 90 aniversario de la autonomía universitaria. El doctor Enrique Graue Wiechers destacó en esa ocasión la importancia de recordar los acontecimientos que dieron origen a ese derecho constitucional, pues de ellos –dijo– nace la convicción de defender y proteger los principios básicos de la autodeterminación sin injerencias externas, como ocurrió en la década de los años 30: Luchar contra el dogmatismo y las imposiciones políticas educativas de esa época . El rector de la máxima casa de estudios fue más allá, pues precisó que este principio básico no es un hecho consumado, sino un derecho que debemos ejercer y ratificar cotidianamente, con firmeza, seriedad, convicción y determinación . En el contexto de esta conmemoración se justifica preguntarnos si la autonomía de la UNAM hoy se encuentra amenazada.

Me gustaría responder que no, pero desafortunadamente la UNAM se encuentra inmersa en un mar de signos adversos a su autodeterminación. Además de que por un descuido la autonomía fue eliminada del texto constitucional, aunque luego reintegrada (como el presupuesto a universidades en términos reales), se han producido hechos lamentables como los ocurridos en los primeros meses de este año con la presentación sorpresiva en algunos congresos locales –de diputados de Morena– de iniciativas de reforma a las leyes de universidades autónomas, como las del estado de México, Baja California Sur y el Colegio de Veracruz; modificaciones diseñadas a espaldas de las comunidades de esos centros de estudios, que afortunadamente no fructificaron.