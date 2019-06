Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2019, p. 32

La indebida atención del personal del Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, generó que,tras un año de haber dado a luz, una mujer de 19 años de edad perdiera la vida, según acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que determinó que el equipo de ese nosocomio incurrió en violencia obstétrica.

Pese a las evidencias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) emitió en su momento una limitada recomendación para reparar el daño causado a la víctima.

Por estos hechos, que se presentaron entre marzo de 2015 y marzo de 2016, el organismo nacional dirigió la recomendación 28/2019 al gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, y al ombudsperson local, Néstor Armendáriz Loya.

La CNDH constató que el personal médico no otorgó a la víctima atención adecuada, al omitir realizar un diagnóstico temprano y suministrar un tratamiento oportuno, lo que constituyó un acto de violencia obstétrica. Además, el caso no fue debidamente investigado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para deslindar responsabilida-des entre el personal de salud que la atendió.