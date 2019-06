Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2019, p. 31

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, como candidato, el 5 de junio de 2018 se comprometió a derogar los decretos de reserva de agua emitidos por la administración pasada, con los cuales se levantaron vedas en 300 cuencas, éstos se mantendrán.

Ahora la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se propone reservar el líquido en esas zonas para medio ambiente y consumo humano; en tanto, organizaciones advierten que se reducirá a 100 litros de agua por persona, mientras para otros usos (agrícola e industrial) no hay límites.

En la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria está el proyecto de los lineamientos para incluir agua no comprometida de lagos y ríos de los 10 decretos de reservas de agua. En el artículo 2 se plantea que ese líquido será para uso doméstico, público, urbano y ambiental. De acuerdo con la Conagua, en cinco de los decretos quedaba un excedente que podría ser objeto de concesión y se determinó que todo el líquido quede reservado para consumo humano y el medio ambiente.

En el proyecto se argumenta que en las cuencas donde se establecieron las reservas, deben ser parte de la programación hídrica los volúmenes no comprometidos que quedaron disponibles (...) como estrategia para garantizar un aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, impedir la concentración de agua en pocos usuarios y la incorporación ordenada de nuevos usuarios de aguas nacionales, a través del posterior establecimiento de zonas reglamentadas .

No obstante, en un análisis de este documento realizado por la coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, el decreto propuesto es insuficiente; no servirá para garantizar agua a las poblaciones que no tienen acceso a ella, por no tratar de las causas raíz de la exclusión, además de que es discriminatorio contra los pueblos indígenas.