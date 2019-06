¿C

ómo sobrevivir en la era de la posverdad ? El término es ya escandaloso. Que se emplee para aludir al estado de cosas dominante es insoportable.

Acabamos de experimentarlo. Los espectáculos montados a ambos lados de la frontera para ocultar lo que pasaba no cumplieron bien sus funciones. Mucha gente descubrió la desnudez de los emperadores, aunque quedó abierta una puerta muy ancha para la especulación.

A lo largo de esta semana, en Oaxaca, José Ángel Quintero Weir, un indígena añú de Venezuela, acotó en talleres y conversatorios un camino que se aparta por igual de Maduro y de Guaidó. Lo caminan desde abajo pueblos originarios y muchas otras personas que están haciendo emerger un nuevo nosotros , desde abajo. No forman partidos ni movimientos sociales. Son expresión de lo que Zibechi llama sociedades en movimiento .

Una y otra vez José Ángel habló de la mano. El dedo primero alude a la responsabilidad, a la forma en que cada quien asume la suya, aunque los asuntos no parezcan concernirle. El segundo a la verdad: es preciso decirla, aunque no convenga hacerlo a quien la dice. El tercero a la confianza, porque hace falta inspirarla y poder confiar en otras personas. El cuarto es de la autonomía, entendida como capacidad propia al servicio de otros; como se dice en la Sierra Norte de Oaxaca, lo propio no es lo que se atesora sino lo que se comparte. Y el pulgar es la conciencia sabia, la que se acumula cuando uno es responsable, verdadero, confiable y autónomo…

El sábado 15 se reunieron en el parque comunal de San Ysidro, California, Estados Unidos, artistas, activistas sociales, académicos, defensores de derechos humanos, científicos y otras muchas personas, algunas de las cuales portaban representaciones de especies migratorias. Poco después empezó una caminata silenciosa que invocaba la tradición de Gandhi y la necesidad de la no violencia. En la garita del cruce internacional los recibieron integrantes de pueblos originarios con una ceremonia que recibía simbólicamente, en forma hospitalaria, a las especies migratorias.

Es una ofrenda a lo sagrado de la migración porque todos somos migrantes. Todas las especies y todos nosotros tenemos nuestro corazón unido por reconocernos como una familia de la tierra , explicó Sonia de Otto, quien representa a la Universidad Gujarat Vidyapith, fundada en 1920 por Mahatma Gandhi.

Finalmente, en el Centro Cultural Tijuana se conformó la primera Asamblea de Pueblos, Barrios y Comunidades de la Región San Diego-Tijuana para realizar un programa de acción por la no violencia.