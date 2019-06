No es delito, sino solamente una falta administrativa, encontrarse en el territorio nacional sin la documentación migratoria necesaria. El libre tránsito también es un derecho de toda persona en el territorio nacional, no solamente de los ciudadanos o los residentes mexicanos. De acuerdo con el artículo séptimo de la LM, ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente ley .

Es perfectamente factible, entonces, reducir el flujo migratorio sin afectar los derechos de los migrantes. Un sólido esfuerzo de limpieza interna al corrompido Instituto Nacional de Migración junto con una aguerrida persecución judicial contra los traficantes de personas generarían una estabilidad migratoria que permitiría al Estado mexicano cumplir con su mandato legal de cuidar y apoyar a los viajeros más necesitados.

Ahora bien, el segundo acuerdo del pasado 7 de junio presenta mayores dificultades. No fue en balde que Ebrard lo hubiera guardado en sigilo durante los días más intensos de la crisis de la amenaza de los aranceles y la celebración en Tijuana. Este documento implica una intromisión inaceptable a la soberanía nacional de parte de un país extranjero, ya que significa el compromiso del Estado mexicano a modificar sus leyes a petición de Washington sin absolutamente nada a cambio.

No es cierto que las modificaciones legales solamente entrarían en vigor en caso de que México no lograra bajar el flujo migratorio a corto plazo. El acuerdo suplementario señala el compromiso de México de iniciar inmediatamente negociaciones para la implementación de un acuerdo de tercer país seguro junto con las reformas legales correspondientes. El plazo de los 45 días viene al final, no al principio del documento, y su propósito es acelerar el proceso, no condicionarlo.

Es decir, si en 45 días México no logra disminuir el flujo migratorio a satisfacción de Washington, entonces estaremos obligados a realizar las reformas legales correspondientes dentro de los 45 días subsecuentes, so pena de la aplicación de aranceles punitivos. Pero aun si México satisface las exigencias inmediatas de Trump, el acuerdo suplementario sigue totalmente vigente y se mantiene el compromiso por escrito del gobierno mexicano a convertirse en tercer país seguro.

De ahí la gran importancia de la división de poderes y las protestas de destacados legisladores, como Porfirio Muñoz Ledo. Más allá de si el Poder Ejecutivo logre apaciguar a Donald Trump con sus acciones conforme a la normativa vigente, el Congreso de la Unión de ninguna manera debería aceptar modificar las leyes de nuestro país por el capricho y las amenazas de Washington.

www.johnackerman.mx