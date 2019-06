Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 17 de junio de 2019, p. 3

Gómez Palacio, Dgo., Con una consulta a mano alzada en un acto público que encabezó en la Unidad Deportiva Francisco Gómez Palacio de esta localidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló la construcción del Metrobús en este municipio y en Lerdo, parte de un proyecto de movilidad en la Laguna. Apoyado en una segunda votación, definió que los recursos que se le destinarían –450 millones de pesos este año– se utilicen para infraestructura hidráulica.

Los ejercicios los aplicó tras atestiguar en dicha unidad deportiva el rechazo al gobernador José Rosas Aispuro por la obra, particularmente de transportistas. El mandatario estatal no pudo contenerse ante los incesantes reclamos que recibió durante los 19 minutos de su discurso y encaró a un grupo que mientras hablaba coreó: ¡el pueblo, se cansa, de tanta pinche transa!

“Muchos de ustedes vienen y gritan acá, y cuando tienen que dar la cara, no tienen el valor para hacerlo. Yo sí lo tengo, les puedo hablar de frente, porque no le debo nada a nadie, porque no me he robado ni un centavo y puedo ver a todo mundo de frente.

Y ustedes, muchos de los que aquí están, representan intereses oscuros que no tienen la calidad moral para dar la cara , dijo el gobernador, aunque sus palabras apenas se escucharon entre los gritos de desaprobación que generó su actitud.

¡Quiere llorar, quiere llorar! , le respondieron.