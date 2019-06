López Obrador aseguró que le dio mucho gusto la presencia del gobernador, al final de la gira de tres días por el estado. Tras señalar que lo estimo y respeto mucho , pidió un aplauso para el mandatario estatal, pero no todos lo secundaron, pues los abucheos contra el panista –quien no le dio públicamente la bienvenida– continuaron.

Camargo, Chih., Después de que legisladores del PAN y autoridades locales, encabezadas por el gobernador Javier Corral, fueron abucheados en la entrega de apoyos integrales de desarrollo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que rescatará la planta de Fertilizantes de Petróleos Mexicanos, abandonada en 2002 durante el gobierno de Vicente Fox. Esta forma parte, dijo, del tiradero de obras que nos dejaron , y por las cuales, aclaró, no quiero empezar nada que no vaya a terminar en el sexenio .

El Presidente informó sobre el rescate de la planta de fertilizantes, la cual visitó antes de encabezar la entrega de apoyos a beneficiarios de programas de bienestar.

Sobre la visita informó en su cuenta de Twitter. Explicó que la planta de fertilizantes, que lleva 16-17 años parada , será rehabilitada, al igual que otras.

Se rehabilitarán la que se compró en Pajaritos y las de Cosoleacaque (Veracruz) y Lázaro Cárdenas (Michoacán), para producir fertilizantes , indicó.

En busca de autosuficiencia

Dijo que como todo está en el abandono, desarticulado , están pensando cómo integrarlas, con el propósito de ser autosuficientes en la producción de alimentos

Señaló que hay una oportunidad, porque el gas está barato, que es de donde se saca el amoniaco; se puede traer de Estados Unidos, además de que ahora que estamos invirtiendo en exploración y perforación de pozos, vamos a sacar también gas asociado al crudo .

El mandatario quiso mostrar las condiciones en que se encuentra la planta, porque así recibimos el país, casi en ruinas. Pero todo esto tiene un valor, aunque esté en el abandono .

Advirtió que en cuanto a las obras, están valorando beneficios y tiempos, porque no quiero empezar nada que no vaya a terminar en el sexenio. Si lo podemos hacer en tres, cuatro años, va; si se nos pasa a cinco años y tenemos problemas de no concluir, mejor no, porque estamos padeciendo del tiradero de obras que nos dejaron .

Al inicio de su discurso en Camargo, el titular del Ejecutivo federal felicitó a los papás por su día. Al final, un mariachi le cantó Las mañanitas y luego lo invitaron a montar al caballo Sultán, el cual bailó al son de una banda, e hizo girar y caminar hacia atrás.