a obsesión neoliberal fue desmantelar la capacidad y fortaleza de la infraestructura productiva del Estado, pero los tétricos resultados de 36 años de política privatizadora obligan a regresar al origen; es decir, a recuperar para la nación los sectores estratégicos que seis gobiernos entregaron al empresariado –al cupular, en realidad– que no pudo o no quiso (por no ser negocio ) sacar adelante.

Total, según decían, se trataba de sectores económicos no estratégicos , y de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto todo privatizaron, todo reformaron , todo modernizaron en beneficio de la nueva oligarquía mexicana (marca Salinas de Gortari) y en detrimento de la nación; y a la vuelta de la historia inmediata el grueso de esos sectores se encuentra en deplorables condiciones, y los que no lo están es porque simplemente se entregaron al capital foráneo.

Lo anterior viene a colación, porque ayer en Camargo, Chihuahua, el presidente López Obrador anunció que sacaremos de la ruina a las plantas petroquímicas para producir fertilizantes y aumentar la producción en el campo; estamos pensando en iniciar una rehabilitación general de diversas plantas y queremos que haya trabajo aquí, que se beneficie a la gente, porque hace falta generar empleos .

Es público que los supuestos intentos por rehabilitar la producción de fertilizantes en el país sólo fueron negocios sucios por parte de la pandilla de siempre. Uno de sus integrantes, Alonso Ancira Elizondo, ahora está preso en España –por el asunto de Agro Nitrogenados– y su contlapache, Emilio Lozoya, anda a salto de mata, sin olvidar que falta por resolver el caso de Fertinal, con Favio Covarrubias como cabeza visible y el propio Lozoya.