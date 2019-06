V

aya por hoy, el relato de un íntimo acontecer familiar con el que quiero sumarme a la celebración de los 80 años desde de esa proeza, de ese acto señero que entrelazó a dos pueblos distantes, desiguales, antagónicos, que se identificaron, hermanaron en las calidades esenciales del ser humano: el exilio español o, dicho por la garganta destrozada del viejo poeta, del patriarca de la voz rugiente: la llegada a su nueva patria de los españoles del éxodo y del llanto .

El eje de mi relato es el encuentro, en los finales de agosto del 58, de un estrafalario compañero cuya expresión y comportamientos lo identificaban, sin duda alguna, como un españolito perdido en un mundo no sólo nuevo sino nunca imaginado. Se iniciaba la revuelta estudiantil que terminó siendo conocida como el movimiento camionero . La duración de éste fue muy breve dadas las circunstancias políticas del momento. Tardé en saber que se llamaba José Luis Peral Morales, porque todo el mundo le llamaba por múltiples apodos: Churumbel, Gachupín, Españolete, Gila.

Al día siguiente que el movimiento dio inicio, Peral ya se había convertido en el responsable de toda la munición de boca necesaria para mantener la presencia de las guardias que vigilaban día y noche las escuelas. Se erigió de un día para otro en un personaje imprescindible y, además bien visto por los diferentes e irreconciliables grupos que pretendían por buenas y peores razones aprovechar el entusiasmo transparente y desinteresado de las bases estudiantiles.

El movimiento terminó y yo perdí relación con españolito de marras. Un día apareció por mi casa y ya no me deshice de él durante años. Para ser veraz, lo perdí, cuando ya me era imprescindible. Un día, tras una insistencia insoportable me convenció de ir a comer con mi familia a su casa. A partir de entonces la suya, maravillosa, de historia que no se cree, fue obligada por mí a compartir cada domingo.