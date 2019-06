I

ndia acaba de aumentar los aranceles a las exportaciones de Estados Unidos. Los productos seleccionados incluyen manzanas, que se verán afectadas con un arancel de 70 por ciento, al igual que almendras, lentejas y varios productos químicos. India hace un año anunció por primera vez planes para imponer aranceles, en represalia por el aumento de los gravámenes de importación de Estados Unidos al acero y el aluminio, no obstante, en repetidas ocasiones retrasó la medida mientras sostenían una serie de negociaciones. El 5 de junio, Trump eliminó los privilegios del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por su sigla en inglés) para India, el mayor beneficiario de un programa que le permitía exportar hasta 5 mil 600 millones de dólares libres de impuestos. India expresó que la decisión era desafortunada y prometió defender sus intereses nacionales, de ahí la respuesta de imponer nuevos aranceles. El caso de México es distinto, primero porque con India no tiene Trump problemas migratorios, y el volumen del comercio es infinitamente mayor. De cualquier modo, es un nuevo frente en la guerra comercial trumpiana.

Yo, o el diluvio

La más reciente amenaza de Trump es en contra de sus conciudadanos, en vísperas de que comience la campaña presidencial. Les advirtió el sábado que si no gana las elecciones, habrá un desplome en los mercados financieros. “La ‘economía Trump’ está marcando récords y tiene un largo camino por recorrer... Sin embargo, si alguien que no sea yo se hace cargo (de la Presidencia) en 2020 (conozco muy bien a la competencia), habrá un desplome del mercado como no se ha visto antes. Sigan haciendo grande a Estados Unidos”, publicó en su cuenta de Twitter. Trump iniciará oficialmente su campaña mañana martes (18 de junio) en Orlando, Florida. Tema de la campaña indudablemente será la migración centroamericana y el papel que está esperando que juegue el gobierno mexicano. Es decir, que se quede con los migrantes que rechace en sus fronteras.

