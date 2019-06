L

os rebotes de la Historia son de largo alcance. No es exagerado decir que la masiva presencia de familias congoleñas en la frontera sur y a lo largo de las rutas subterráneas de indocumentados en el norte es herencia directa del infame rey Leopoldo de Bélgica. Estamos obligados a revisar las historias de Honduras, Haití y otros países en desgracia permanente, cuyos exilados cruzan la frontera de México todos los días y desafían a una población habitualmente xenófoba de clóset con su habla, su aspecto y color, su diferencia. En vez de vociferar que pidamos cuentas al gobierno de Honduras y no al de México, y demandar en redes sociales, con lenguaje lamentable, que se les aplique la ley para que entiendan, como dijo el carnal Marcelo, que no queremos que pasen por aquí , debemos ubicar su condición de víctimas en países destrozados históricamente por las potencias blancas. Las mismas que hoy les cierran las puertas con arrogante violencia.

La verdadera desgracia del Congo comenzó hace poco más de un siglo con el primer gran genocidio moderno, que según algunas estimaciones exterminó más personas que el nazismo o los estalinismos, aunque sus víctimas tengan menos publicidad (claro, eran negros) que las del Holocausto y otros crímenes masivos del siglo XX. Mario Vargas Llosa destaca como gran injusticia histórica que Leopoldo II, rey de los belgas muerto en 1909, no figure, con Hitler y Stalin, como uno de los criminales más sanguinarios del siglo XX .